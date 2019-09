Do poroty usedne herečka a moderátorka Bára Štěpánová, tanečník, choreograf, herec Vlastimil Harapes, ředitel divadla Semafor Jiří Jan Nepomuk Svoboda a Katarina Krajcovicová (Xelle Life).

„Baculaté Křivky, z.s. vznikly cca před 5 lety a to tak, že jsme si s kamarádkami po večerech psaly co nás trápí, jaké oblečení zrovna sháníme a podobně. Tak jsme si řekly, proč bychom tohle neprobraly veřejně a třeba se to někomu bude líbit a poradí nám,“ řekla k historii soutěže Lenka Sovová.

Jeden lednový večer tak založila profil na facebookových stránkách a začaly jsme fotit v obchodech, psát články a dělat soutěže. Záhy naše stránka měla velkou sledovanost a další a další lidé přicházeli. „Nepodporovaly a ani nepodporujeme obezitu, ale když už je ta žena baculkou, má pár kg na víc, chce se také hezky obléci, nalíčit, vyrazit na akci, kde jí za svá kg nebude nikdo odsuzovat,“ dodala Lenka Sovová.