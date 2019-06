Hudebnice, která s Kolínskou filharmonií spolupracuje pravidelně, hrála poprvé s orchestrem už ve dvanácti letech, nyní je stálou členkou Errai Tria a věnuje se i pedagogické činnosti.

Již podruhé zařadila Kolínská filharmonie do koncertního repertoáru skladbu svého člena Lubomíra Huky Sinfonia in ES – in modo classico. Úvod večera se nesl ve skočném duchu, když filharmonie pod taktovkou Larissy Sakviny zahrála předehru ke zpěvohře Fidlovačka Františka Jana Škroupa, hudební motiv ze suity Peer Gynt od Edvarda Griega zase zněl v hlavách posluchačů, které z valné většiny tvořili členové kolínského Kruhu přátel hudby včetně jeho vedení, celou přestávku.

Zbylou skladbou do pětice pak byla orchestrální fantazie Michaila Sergejeviče Glinky Kamarinskaja.