Právě příběh Věry, která s amputovanou končetinou plave a chystá se na paralympiádu, celý projekt nastartoval.

„Osm let mapuji život v Čáslavi v rámci tamní televize a točil jsem i na sportovním večeru v čáslavském Dusíkově divadle, kde byla i Věrka. Nasnímal jsem její medailónek a pak se rozhodl udělat celý film,“ řekl po projekci režisér na besedě, které se zúčastnil ještě vyléčený pacient Sebastian a jeho otec.

Malý Sebastian měl dva nádory v mozku. „Do konce života bude sice brát lék, ale naštěstí zatím vše funguje v pořádku. Lékaři nás ale varovali, že by mohl ohluchnout nebo oslepnout,“ odpověděl na jednu z otázek otec celkem čtyř dětí.

K jedněm z nejemotivnějších chvil v příběhu tohoto chlapce patřilo chování jeho spolužáků v základní škole v Plaňanech, kteří mu pravidelně psali dopisy a výborně jej po nemoci přijali v kolektivu. „Hodně mu také pomohla jeho třídní učitelka,“ dodal táta. Shodou okolností i tato pedagožka prodělala rakovinu.

Sebastian dnes navštěvuje střední školu, skončil i s fotbalem, který na vesnici hrál v žákovském týmu, ten se ale rozpadl úplně. „Dokud jsem to nezažil, netušil jsem vůbec, že tuto nemoc mohou mít i takhle malé děti. Některé ještě ani nevěděly, že jsou na světě a už byly těžce nemocné. Říkal jsem si, proč onemocněly malé hodné děti a ti co kradou a vraždí jsou v pohodě,“ vyznal se Sebastian. „Teď bych asi všechno řekl jinak, i když asi ve stejném vyznění, ale líp,“ dodal.

„No já si vždycky vzpomenu na tvoje vyjádření do kamery, kdy jsi řekl, že bychom neměli řešit to, co nemůžeme vyřešit. Často si na to vzpomenu ve chvíli, kdy bych se měl zabývat nějakými blbostmi,“ pochválil režisér.

Jeho snímek je rozdělený na dvě části, pracovně nazvané starý a nový život. Ten první je smutnější, druhý pak dává naději. Kromě osudů hlavních protagonistů také mapuje aktivity stejně nazvaného projektu, který se už osm let snaží posilovat povědomí o problematice dětské onkologie mezi širokou veřejností, a to kromě jiného setkáváním na zajímavých místech a s umělci jako je třeba herec a režisér Jiří Mádl, zpěvačka Monika Absolonová či herečka Aňa Geislerová.

V kolínském kinosále nakonec došlo i na tradiční veselé zážitky z natáčení a předání daru hlavnímu hrdinovi, dvě řady v sále totiž obsadili kamarádi rodiny Sebastiana.