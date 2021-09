Fotografie by měla být hodnotná nejen po umělecké stránce, ale i po stránce dokumentární a obsahové. V tématu architektura se zachycuje architektura současná i minulá, technické stavby, zařízení, zajímavá zákoutí měst, historické památky v regionu, nová tvář vesnic a satelitů, ale třeba i jenom fragmenty budov.

V tématu Krajina by fotografie měla nejen dokumentovat místo, ale měla by hlavně přinést nový pohled svojí kreativitou a zpracováním. Pod tématem Lidé a události se míní fotografická výpověď o současném životě z města a jeho okolního regionu. Fotografie z městských a vesnických slavností, kulturních akcí, návštěv význačných osobností, ale i spolkového a občanského života vůbec.

Soutěžními tématy jsou tedy Krajina, Lidé a události a Architektura Brodska - tedy Českobrodska, Havlíčkobrodska, Uherskobrodska, Vyšebrodska a Železnobrodska. Fotografie lze přihlašovat přes webové stránky soutěže do čtvrtka 30. září.

Už jen týden zbývá do uzávěrky letošního ročníku fotografické soutěže Brody v Brodě. Za osm let trvání soutěže přišlo mnoho krásných fotografií měst a městských zákoutí, městských slavností a událostí. Okolí těchto měst je neméně krásné, a proto se organizátoři rozhodli, že zadání rozšíří na celé regiony.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.