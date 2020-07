/FOTOGALERIE/ Pod názvem Mamafest se první červencovou sobotu uskutečnila venkovní hudební taneční přehlídka na parkovišti před kolínským multižánrovým klubem Staré Lázně.

Z Mamafestu v Kolíně | Foto: Zdeněk Hejduk

Agentura Yourmon Event Agency ve spolupráci s vedením Starých Lázní připravila program, ve kterém se od půl páté odpolední do jedné po půlnoci na profesionální stage střídali DJ jako Chris Rockwood, Jean Luc či George Osgar, dalším tanečním hudebním žánrům pak byly otevřeny vnitřní prostory, ty pak na rozdíl od venkovní až do páté hodiny ranní. V krásném letním počasí si cestu za noční taneční party našlo několik stovek fanoušků a fanynek, jejich počet ale zůstal za očekáváním pořadatelů, vypadá to, že cesta k normálnímu fungování zábavy po koronavirovém přerušení bude ještě dlouhá a trnitá.