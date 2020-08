V sobotu 29. srpna proběhl v Týnci nad Labem 14. ročník hudebního festivalu Týnecký mazec.

Z festivalu Týnecký mazec | Foto: Deník / Zdeněk Hejduk

Stejně jako mnoho jiných tuzemských festivalů i již čtrnáctý ročník Týneckého mazce měl podobný osud – naplánovanou červnovou přehlídku s účastí zahraničních kapel pořadatelé kvůli koronavirovým opatřením zrušili, její okleštěnou verzi s tuzemskými skupinami pak uspořádali poslední srpnovou sobotu a to navzdory podobnému festivalu konanému jen několik kilometrů od Týnce. „Nedalo se nic dělat, s pořadatelem festivalu Symbolic jsme to konzultovali, ale všechno bylo v pohybu. O to víc děkujeme našim fanouškům, že dorazili,“ shrnul David „Adis“ Adamec, hlavní organizátor. Ten společně se svými spolupracovníky pozval osmičku kapel, kterým fanoušci vytvořili perfektní atmosféru a všichni účinkující v závěru svých setů za ni děkovali.