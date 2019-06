Při jarním turné vznikla i společná skladba v podobě duetu Máti Ďurindy a Ládi Křížka. „Silní a nezlomní“ o Česko - Slovensku a o přátelství mezi oběma státy, která zazněla na závěr každého koncertu a fanoušci ji uslyší i v druhé části turné.

Na turné Souboj rebelů tour 2019 je čeká nová, monstrózní scéna plná skvělých efektů a nových videoanimací. Citron představí a nabídne nový singl, který bude předzvěstí nového studiového alba. Fanoušci si zároveň budou moci koupit nové mini DVD Tublatanka / Citron, které se natočilo letos v pražské malé sportovní hale. „Máte se zkrátka opět na co těšit,“ uvedl pořadatel Jiří Klement.

Z jedinečného turné jsou nadšení i členové obou kapel. „Celým vystoupením Souboje rebelů se line v prostoru úžasná chemie. Mezi Citronem a publikem, mezi Tublatankou a publikem a stejně tak mezi námi kapelami. Cítíte to všude kolem. Úžasný zážitek pro mě. Diváci i muzikanti si to velice užívají všichni dohromady. Je úžasné, jak se mohou fandové i my při hitech svého mládí romanticky přenášet vzpomínkami do mládí, zavzpomínat na svá první rande a milostné příběhy z českých a slovenských mezí, luhů a hájů,” uvedl lídr kapely Citron Radim Pařízek.

„Teším sa, keď začne v halách dunieť poctivá rocková muzika na turné Souboj rebelů a my budeme znovu počuť aplaus českého publika! A moc sa teším, že si naša Tublatanka s Citronom zahrá a zaspieva spoločnú pieseň Silní a nezlomní, ktorá je o našej kolíbce, do ktorej sme sa narodili zvanej Československo," prozradil lídr Tublatanky Maťo Ďurinda.