Již před koncem března minulého roku měla poprvé do kolínského Městského společenského domu přijet klatovská kapela Trautenberk, koronavir ale její koncert posunul nejdříve na konec října 2020, pak na duben roku letošního a až předposlední listopadovou sobotu se jej podařilo konečně zrealizoval.

Klatovská kapela Trautenberk vystoupila v kolínském Městském společenském domě. | Foto: Deník/Zdeněk Hejduk

„Byl to vánoční dárek z roku 2019,“ smáli se někteří přicházející se vstupenkami s vytištěným historickým datem. I letošní vystoupení se nakonec odehrálo symbolicky za pět minut dvanáct, protože v kultuře zase začíná přituhovat. „Možná to bude dnes poslední koncert našeho turné 10 let v revíru,“ řekl v úvodu kolínského koncertu zpěvák říkající si Lubabu. Každopádně se několik stovek fanoušků, kteří dorazili ze širokého okolí, u vstupu do společenského domu prokazovalo kromě vstupenkou i potvrzením o očkování či negativním testem na coronavir, právě tento test ale už od pondělka na kulturní akce stačit nebude.