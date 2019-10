/FOTOGALERIE/ Dvě přední české punk-rockové kapely, Totální nasazení a Vision Days, vyrážejí od půlky října do poloviny prosince na společné turné. Šňůra patnácti koncertů pod názvem Kluboffky Tour Podzim 2019 bude odehrána v českých, moravských, slezských a slovenských klubech a měla by navázat na velmi úspěšné společné turné, které spolu obě skupiny absolvovaly před dvěma lety.

Totální nasazení a Vision Days na společném podzimním turné zavítají i do Kolína. | Foto: Archiv kapel

Slánské Totální nasazení má za sebou úspěšnou část roku své 29. koncertní sezóny. V lednu se nejen definitivně do kapely po pěti letech vrátil staronový člen, kytarista P.P.Cvok, ale kapela vydala na CD i LP své nové, v pořadí již jedenácté, řadové album Kazoo Or Die!, k němuž odehrála od února do dubna velmi vydařené turné po kulturních domech. Také léto s třemi desítkami open air festivalů bylo hodně povedené.