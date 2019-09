/FOTOGALERIE/ Vtipně nazval svoji fotografickou výstavu v kolínské vinárně Pod lípou místní fotograf a muzikant Tomáš Stehlík – pod názvem Sever proti Jihu se ale neskrývá žádná bitva konfederací, nýbrž snímky ze dvou rozdílných zeměpisných prostředí.

Z fotografické výstavy Sever proti Jihu. | Foto: Zdeněk Hejduk

„Pochází z Norska a z Kuby. V Norsku jsem byl na fotografickém workshopu špičkového fotografa Jana Šmída, stejně jako on skládám záběry do velkoplošných fotografií. Naopak do Kuby jsme jeli s pěti kamarády na vlastní pěst a vzhledem k tomu, že to není země moc krajinářsky zajímavá, fotil jsem tam spíše lidi. I z toho důvodu jsem sem umístil více fotografií z Norska,“ shrnul autor.