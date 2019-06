Na nadšení neubralo ani nepřivětivé počasí, to potvrdila i vedoucí TK CrossDance Naďa Eretová. „I když ještě nebylo úplně letní počasí, mladí tanečníci si kromě tréninků před soutěží užili i výlet lodí, procházku po pobřeží a historickém centru města a ti otužilejší i první koupání v moři. Také soutěžní hotel nabízel tanečníkům skvělé zázemí,“ popisuje výlet spojený se soutěží Naďa Eretová.

Sama soutěž byla pro Kolíňáky takovým milý pohlazením v jejich soutěžní sezóně. „Na většině soutěží máme třicet až padesát soupeřů a soutěže jedou obrovským tempem od rána do večera, na 1. ročníku světového poháru v Budvě se ve startovce sešlo třeba jen dvanáct až osmnáct účastníků a byl čas na slavnostní vyhlašování každé disciplíny a sledování soupeřů,“ doplnila Naďa Eretová.

V Budvě se sešlo několik talentovaných závodníků z mnoha zemí. „Menší počet startujících ale nic neubral na kvalitě soutěže, kolínské reprezentanty doplnili skvělí tanečníci z Ruska, Polska, Itálie a Montenegra a Chorvatska. Svoji mezinárodní porotcovskou premiéru si zde vystřihl i kolínský trenér Vladimír Vidner,“ uvedla vedoucí TK Cross Dance.

Kolín sklidil v Budvě úspěch

Dle slov Naďi Eretové se kolínským soutěžícím vskutku dařilo, medaile by museli počítat na kilogramy!

„Nejúspěšnější v jednotlivých věkových kategoriích byla Meliska Antošová (minikids), Natálie Sedláčková (děti), Alžběta Kvapilová (junior) a Anna Nemčoková (mládež). Meliska i Natálka proměnily všechny svoje starty ve ZLATO a vytančily si kolem 15 medailí… Skvělí ale byli i další.

A tento týden 95 tanečníků odjíždí na národní šampionát WADf do Jablonec, kde nás opět čekají naplněné startovky (až 50 soupeřů) a 3 denní taneční maraton,“ popsala úspěchy talentovaných žáků z TK CrossDance Naďa Eretová.

Výlet se neobešel bez komplikací

I přes krásy černohorské Budvy, úspěchy a nadšení z výletu se TK CrossDance potýkalo na hranicích s nepříjemnostmi. O těch nám Naďa Eretová povyprávěla níže.

„Zajímavostí byl problém na hranicích s naší malou vietnamskou tanečnicí Mary. Tím, že jsme přecházeli hranice Schengenského prostoru, byly potřeba další doklady, které u sebe bohužel neměla v plném rozsahu. Většinu hranic jsme s nervy, ale přesto zvládli, ale na posledním přechodu z Chorvatska do Černé Hory to neprošlo a desetiletou tanečnici s plnoletou lektorkou jako doprovodem z autobusu vysadili. Bohudík já a trenér V. Vidner jsme v Budvě byli letecky dopředu (kvůli jeho porotcovským povinnostem) a o možných potížích jsme věděli už během cesty autobusu, takže jsme rychle kontaktovali Kolín a jedna rodina tanečnice, která do Budvy na soutěž také letěla - dovezla potřebné doklady s sebou… Doklady jsme tedy převzali, poprosili jednoho tatínka, co měl půjčené auto, aby nás dovezl na hranice, kde jsme chtěli doklady doplnit a Mary si převzít. Bohužel na hranicích z Černé Hory nás zastavili, protože auto z půjčovny nemělo kartu k přechodu hranic a posledních asi 5 km jsme museli dojít v horách a v dešti pěšky. Tam už na nás čekali a Mary v doprovodu naší lektorky nám vydali. Teď byl zase zajímavý přechod posledních hranic - 3 dospělí vedou pěšky v dešti vietnamskou holčičku z České republiky. No nenudíme se nikdy,“ popsala neuvěřitelnou situaci na závěr a s úsměvem Naďa Eretová za TK CrossDance.