Představuje vývoj interiéru v socialistickém Československu a stěžejní obory designu: nábytek, keramiku, sklo, plasty, textil, spotřebiče pro domácnost či český fenomén takzvané domácí umění. Odhaluje nejen příběhy běžných věcí, které se staly fenomény, ale také návrhy, které zůstaly jen na papíře nebo jako výstavní prototypy.

Druhá část, instalovaná v Červinkovském domě, se zaměřuje na běžný život obyvatel socialistického Československa od 50. do konce 80. let 20. století. Činí tak skrze výběr dobových fotografií z archivů tehdejších kolínských fotografů i soukromých fotoalb místních obyvatel. Další exponáty jsou rozděleny do čtyř celků, kterými jsou oděvy a módní doplňky, sport, hračky a technika. Sbírka obsahuje i takové kultovní předměty jako například skútr Čezeta, lidově zvaný prase, nebo kotoučový magnetofon Sonet Duo.

Výstavu obohacuje interaktivní herna pro malé i velké, která je zpřístupněna v Červinkovském domě. Návštěvníci si mohou pohrát s dětskými stavebnicemi značky Seva, pamětníci si se svými potomky mohou vyzkoušet dnes už zapomenuté předměty jako například psací stroj, meoskop či vytáčecí telefon.

K výstavě jsou připraveny speciální webové stránky socialistickysen.cz. Na webu naleznete nejen doplňující informace k prezentovaným tématům, ale také například slovníček pojmů z dob socialismu nebo přehlídka exponátů, které se do výstavních prostor již nevešly. Expozice bude s webovou stránkou propojená skrze QR kódy. Po načtení QR kódů mobilním telefonem se návštěvníci budou moci zapojit do tematické hry a výstavu si prohlédnout netradičním a zábavným způsobem.