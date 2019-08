Ohana Horor Cirkus přijede do Kolína s jedinečnou show

/FOTOGALERIE/ S jedinečnou show se do Kolína vrátí Ohana Horor Cirkus. Od čtvrtka 8. srpna do neděle 11. srpna si přijdou fanoušci hororů na své. V těchto dnech vždy od 20 hodin se Jaselská ulice zahalí do tajuplného strachu za skřeků děsivého klauna Pennywise.

Představení se odehrává na motivy nejznámějších hororových filmů, zejména na slavný trhák TO. Vedle klauna Pennywise, který po celou dobu křičí, slintá a také rozesmívá své publikum, jsou k vidění i další postavy. „Přivážíme například vystoupení hadího muže, adrenalinovou show Harley Quin na visuté hrazdě či hororové lékaře. Novinek je opravdu dost," vylíčil Matěj Břešťák alias klaun Pennywise z Ohana Horor Cirkus. Své manéžní umění odhalí nejen artisté z České republiky. „Naše hororová show je skloubení artistických čísle umělců z Mongolska, Ukrajiny a České republiky, kteří předvádějí výkony ve vzdušné síti, hrazdě či vzdušném glóbu, dále pak žongléři, fakíři. O velice specifický humor pro dospělé se postará právě hlavní role naši show - Pennwise," potvrdil Matěj Břešťák. Vše je navíc doplněno světelnými efekty a projekcí. Fanoušky hororu baví jedinečný cirkus už tři toky, a neustále se snaží své představení posouvat dál, zejména s ohledem na přání diváků. Ti se od letošního září mohou těšit na novinku, která nemá v České republice obdob. Život v roli klauna Mladý ztvárnitel klauna Pennywise i samotného cirkusu Ohana, Matěj Břešťák, propadl kouzlu cirkusů už ve velmi útlém věku. „Když mi byli tři roky a navštívil jsem poprvé cirkusovou show, tak mi toto prostředí natolik utkvělo v hlavě, že jsem si řekl, že prostě až budu velký, tak budu mít cirkus! Tento sen se splnil, já ho doplnil ještě o studium herecké školy a se svými kolegy Marcelou a Robertem jsme před třemi lety vybudovali právě Ohanu," uvedl ke svému splněnému snu. Podmanit celý svůj život práci v cirkusu přitom není pro každého - rozhodně ne pro ty, kdo se neradi přesouvají z místa na místo. A to je to co klaun Pennywise na své práci miluje. „Jsme neustále na cestě a poznávám tak nová města i lidé. Často se natolik spřátelíme s novými lidmi, že k nám pak i dojíždějí na krátkou dovolenou. Osobně pak miluju i improvizaci v show, zkratka využívám vše, co jsem se naucil ve škole s trochou bláznivosti mé reálné osoby," uvedl.

Autor: Žaneta Dvořáková