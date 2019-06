Vstup na akci je zdarma pro ty, kteří si chtějí koupit celou lahvinku dobrého vína, užít si den s dětmi, poslechnout si hudbu či si dát něco dobrého k jídlu. Víno je naléváno pouze do festivalových sklenic, které si lze zakoupit za 100 korun.

Karlovo náměstí se od 11 hodin promění na tři zóny. „Vinařská zóna v bílých stanech nabídne šestnáct degustačních vinařství. Budou tam i bistro stolky, kde mohou lidé stát a u toho popíjet. Poté tam bude gastrozóna, zde mohou lidé posedět a pochutnat si na dobrém jídle. Nabídneme burgery, hot dogy, barbeque, trhané vepřové v briošce, quesadilla těstoviny i mořské speciality v podobě chobotnice, oliv či sýru k zakousnutí k vínu,“ uvedla organizátorka Lucie Vrtišová.

Mimo jiné se můžete těšit i na Sweet Bar či Juice Bar, kteří nabídnou sladké dobroty i nealkoholické pití pro případné řidiče či děti. A i pro ty je připraveno mnoho zábavy. „Další zónou je dětská, chybět nebude skákací hrad, malování na obličej a tvořivé dílničky,“ potvrdila Lucie Vrtišová.

O hudební zážitek se v rámci festivalu Southern Rock & Blues Kolín postarají od 11 do 16 hodin tyto formace: The Bladder Stones, Tonny‘s Southern Session, Jessee Ballard and Jan Hruby and Joe Kucera, Slapdash Rockabilly, Sendwitch. Hudební produkce pak bude pokračovat v mětském společenském domě.