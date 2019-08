Jednomu z organizátorů a duchovního otce festivalu Tomáše Waschingera jsme položili pár otázek.

Festival nese podtitul Vzpomínka na Petra Muka. Jaká je vaše spojitost s ním?

Měl jsem tu čest strávit po jeho boku vice než 10 let jako jeho bubeník a kamarád. S Petrem a jeho rodinou jsme trávili mnoho času právě také v Kouřimi, kde našel nové přátelé a kterou si zamiloval tak, že pokud by nedošlo k té nehodě, koupil by zde dům po herečce Zitě Kabátové. Vlastně mě moc těší, že si Petr s Kouřimí stále pomáhají. Petrův vzpomínkový festival přitahuje pozornost města široko daleko a město svým zázemím zase napomáhá udržovat jeho odkaz stále při životě. Kouřimská skála krom tohoto odkazu slibuje i rodinnou atmosféru.

Řekněte nám něco vice o programu, jak zabaví děti i dospělé?

Snažíme se program přizpůsobovat všem generacím. Pro děti zazpívá dvojice Štístko a Poupěnka, plus je čekají další dětské atrakce - skákací hrad, malování na obličej a dílničky. Nejen pro teenagery je připraven workshop parkouristů, dále vystoupení vítěze hudební ceny Anděl Thoma Artwaye a objevu roku, dívčí skupiny Vesna. Zásadní součástí večerního programu bude vystoupení naší kapely p.m. band s hosty, Petrovými kamarády, kteří se ujmou mikrofonu - Naďa Válová, Petr Kolář, Bohouš Josef, Petr Bende, Viktor Dyk a Janek Ledecký. Nejvíc písní jako každoročně odzpívá Petrův producent a kytarista Luděk Fiala. V samostatných hitových blocích vystoupí Vašo Patejdl, Petr Kolář, Janek Ledecký a večer tradičně dovrší seskupení B.Lues, které nikdy nenechá stát diváky na jednom místě. Zážitkem bude i samotný catering týmu kuchařů pod vedením šéfa reprezentace českých kuchařů Pavla Mináře. Radím všem, přijďte už na oběd, pochutnáte si.

Výlet na Kouřimskou skálu se dá jistě spojit i s prohlídkou historického města Kouřim, jaká místa byste doporučil navštívit?

Jsme si vědomi, že fanoušci do Kouřimi jezdí ze všech koutů Česka a Slovenska. Proto se jim u nás snažíme zprostředkovat maximum zážitků. S platnou vstupenkou na festival mají padesátiprocentní slevu na vstup do kouřimského Skanzenu, muzea nebo zvonice. Obecně procházka kolem města, které obepíná středověké opevnění, stojí za to. A pokud dorazí už v pátek, můžou přijít na úvodní večírek festivalu do letní, kulturní scény, přímo v centru Kouřimi Zahrady č.p.9. Zde se budou poslouchat Petrovy písně, promítat videa, prohlížet fotky a hlavně vyprávět historky. Už vloni to byla vydařená akce s akcentem na období Shalom, letos bude Petrův tým a přátelé vzpomínat hlavně na jeho účinkování v muzikálech. Vstup na tuto akci je zdarma. Mimochodem, z Prahy lze využít v sobotu svezení historickým motoráčkem z nádraží Libeň.

Z toho co říkáte, vyplývá, že je Kouřimská skála poměrně velká a zavedená akce. Pořádáte během roku v Kouřimi ještě jiné, komornější?

Kouřimská skála, kterou pořádám s Petrovým dlouholetým manažerem Richardem Dušákem, je skutečně tou největší. Během roku jinak pořádám se svou Agenturou č.p. 9 právě ve zmíněné Zahradě č.p. 9 komornější koncerty, divadla, výstavy apod. Program je opravdu pestrý a můžete ho sledovat na facebooku.