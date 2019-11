Až do 17. listopadu můžete navštívit Československý filmový týden, program je možné nalézt na webu kolínského kina na webu www.kino99.cz.

Dnes 15. listopadu můžete vyrazit v 19 hodin do Městského divadla Kolín, kde se odehraje slavnostní koncert Městské hudby Františka Kmocha, jako hosté vystoupí Radka Fišarová a Martin Karban.

Dne 16. listopadu ve 20 hodin v Městském společenském domě zahraje Hudba Praha Band.

Na výstavu nazvanou Socialistický sen - vize a realita můžete vyrazit 17. listopadu do Regionálního muzea v Kolíně na Karlově náměstí od 14 hodin.

17. listopadu od 15.30 hodin se na Karlově náměstí v Kolíně odehraje slavnostní shromáždění, kde součástí bude projev starosty města, zazní česká státní hymna a odehraje se pietní akt. Od 16 do 16.45 zahraje Kolínský Big Band, od 16.45 do 17.10 můžete vidět medailonky Paměti národa o pamětnících doby. Od 17.10 do 18.00 vystoupí Tichá dohoda, od 18.05 do 18.45 kapela Kronos Kombo.