/FOTO, VIDEO/ Vánoční show je název zatím posledního představení travesti skupiny Techtle Mechtle slibující nablýskané choreografie. I na ty pochopitelně došlo, ale chlapíci okolo lídra této party a Kolíňáka Lukáše Čepeláka nyní více sází na činoherní scénky.

Travesti show Techtle Mechtle v Kolíně. | Video: Zdeněk Hejduk

Takže zcela zaplněný sál kolínského městského společenského domu včetně mnoha míst na balkonu se druhou adventní neděli stal svědkem tradičních předvánočních příprav jedné rodiny včetně pečení cukroví podle receptu vysílaného v televizi, kapra na jevišti i návštěvy čerta a Mikuláše a hodně nekorektních básniček v přednesu dcery a vnučky Darinky, kterou v dvojroli s otcem a dědou ztělesnil populární malý velký herec Saša.

A když Vánoční show, tak tance a písničky ze všech těch tisíckrát reprízovaných televizních pohádek a romantických komedií, pobavila ale i Halina Pawlowská nebo závěrečná kapela ABBA. O přestávce vzaly přítomné dámy pokladnu útokem, a proto už je nyní téměř vyprodané dubnové představení. To má návaznost na závěr toho prosincového – pod vánočním stromkem dostala babička Julie od Karla poukaz k moři do Bibione, takže na jaře dojde v městském společenském domě zřejmě na kufry, plavky a lehátka, tedy vše co slibuje pobyt All Inclusive Bibione, jak zní název nově chystané show.