„Vládní nařízení o společném výskytu maximálně 500 osob nás nechává klidným, ale povinná rouška nad sto účastníků už je problém,“ předeslal Jaroslav Petrásek, náčelník T. J. Sokol Český Brod.

„Jelikož máme už 92 přihlášených účastníků do kurzu tanečních, nebude v rámci kurzu povolen vstup do sokolovny rodičům ani známým. Pokud nedojde ke zrušení nařízení. Protože v rouškách se opravdu tančit nedá. Ze stejného důvodu pravděpodobně neproběhnou prodloužené hodiny ani věneček za účasti obecenstva,“ řekl Jaroslav Petrásek s tím, že Sokol se snaží hledat i náhradní řešení, a to přenášet taneční hodiny ze sokolovny online právě pro maminky, babičky, kamarády atd.

Jak se situace vyvine, čekají také kolínští taneční mistři Pavla a Jaromír Kuprovi, kteří mají o kurzy velký zájem, otevřeli proto ještě jeden, který bude probíhat každý pátek od 4. září. Do tohoto kurzu se ale přijímají účastníci pouze v páru nebo po telefonické dohodě.

„Je jasné, že tanečníci roušky mít nemohou, to by mi do hodiny polovina dětí zkolabovala,“ říká Jaromír Kupr a připomíná, že sportovci jsou také bez roušek a tanec je také svým způsobem sport. „Je to zapeklitá situace, když rodičům něco oznámím, za dva dny to nemusí platit. Každopádně mám na všechny účastníky kontakt, až bude přesně jasno, rozešleme informace,“ dodal Jaromír Kupr.

Doufá, že by se situace mohla vyvinout tak, že by účastníci mohli tančit bez roušek a ochranu dýchacích cest by nasadilo jen garde. „Nicméně kurzy máme v sále na Zámecké, je tam složité větrání, v městském společenském domě mají alespoň vzduchotechniku,“ poznamenal.

Ve společenském domě se od září rozjedou kurzy Akademie tanečního umění a sportu Duende. Tančení mistr Eduard Zubák je optimista. „Bude to náročné, ale krásné,“ usmíval se. „Předpokládáme, že lekce pojedou normálně a prodloužené rozdělíme na půlku. Samozřejmě budou opatření, chlapci budou mít rukavičky, střídat budeme minimálně, je připravená dezinfekce, dohled na dodržováním opatření atd.,“ dodal.

V Kulturním středisku v Pečkách zatím mohou řešení roušek a garde do tanečních odložit, protože objekt je v rekonstrukci. „Taneční se nám posunou do nového roku, patrně na leden až únor, ale jak s rouškami si skutečně nedokáži představit,“ poznamenal vedoucí Lukáš Hanzelín.