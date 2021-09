Hlavní hvězdou letošního koncertu byla sopranistka Věra Likérová, která zazpívala Árii z oratoria Vítězná Judita, ale především Tři písně v jidiš skladatele Viktora Ullmanna či Ukolébavku Gideona Kleina. „Viktor Ullmann a Gideon Klein patří mezi terezínské autory. V době protektorátu byli deportováni do terezínského ghetta. Navzdory hladu, fyzickému i psychickému utrpení se zde přes velké problémy snažili organizovat hudební život a vytvořili také řadu nových skladeb. Konce 2. světové války se nedožili,“ napsal Vítězslav Podrazil do rozdávaných vytištěných programů.

Účastníky koncertu blíže představila a přítomné přivítala moderátorka Hana Zrůstová. Úvodní slova pronesl i starosta města Michael Kašpar, který nad koncertem, stejně jako všichni předešlí první muži města, převzal záštitu. „Většinou vzpomínáme na to hezké, nevyhneme se ale i těmto tíživým vzpomínkám,“ připomněl Michael Kašpar dobu, kdy zahynula většina kolínské židovské komunity.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.