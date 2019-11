„A to nám nakonec většina připravených petard nevybuchla,“ smál se zpěvák Jake Widow, který byl nadšený z toho, že může zahřát pódium a naladit fanoušky právě takovým rockovým hvězdám, navíc se jejich více jak půlhodinka dočkala i poměrně vstřícného fanouškovského přijetí.

Adam Bomb již v Kolíně koncertoval několikrát, s bubeníkem a baskytaristou hrál na svítící kytary vlastní skladby, ale i cover verze písniček od The Beatles nebo Jimiho Hendrixe. Hymnickou Rock n‘ roll All Night od Kiss, ke kterým dělal kdysi dávno Adam Bomb konkurz, který údajně vyhrál, ale nebyl přijat pro nízký věk, si pak zpíval celý sál.

Pochopitelně došlo i na u Bomba oblíbené hrátky s ohněm a pyrotechnikou – hořely činely, z kytary lítaly petardy a v plamenech se ocitla i samotná kytara.

To Marco Mendoza, který do Kolína přijel po jediných dvou tuzemských koncertech v Praze a Olomouci a z Ruska, aby po přespání odcestoval do Itálie, to vše v rámci turné Viva La Rock, sází především na muziku. Také má z čeho vybírat, za sebou má hraní v takových kapelách jako Whitesnake, Thin Lizzy, Ted Nugent či The Dead Daisies.

A také na kontakt s diváky – hned po úvodu koncertu se mezi nimi procházel i se svojí baskytarou, jedné z fanynek hodil tričko, rozezpívával i roztleskával je. V závěru opět klasickou hudební trojici přišel podpořit ještě Adam Bomb, který si s nimi zahrál na kytaru a zazpíval.

Že se oba ihned poté, co na pódiu odložili nástroje, šli věnovat svým fanouškům, podepisovali desky a plakáty a se všemi zájemci se fotit, nemá cenu u hvězd tohoto kalibru ani dodávat. V dobré pohodě se všichni rozcházeli po půlnoci.