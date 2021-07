Ta po mnohaměsíčním hudebním půstu zahrála poprvé v neděli u nedalekého poděbradského Soutoku, ale i sendražické vystoupení bylo po dlouhé době plné energie. Zpočátku sice musel zpěvák Jiří Jech fanoušky před pódiem hecovat, ale s postupem času se jich od stolů před kapelu přesouvalo stále více a všichni tančili a zpívali, letité hity často odzpívali sami za frontmana.

Kapela připravila celkem tři hudební bloky a už v tom prvním došlo na nesmrtelné pecky jako Zpívá s námi celý svět, Tenhle rokenrol je náš nebo Šibenice, ale také na zbrusu novou skladbu o masovém vrahovi Zodiac. „Zahrajeme Ježibabu už teď, mám tu malou dceru a je tu víc dětí, tak ať si ji užijí,“ slíbil fanouškům o přestávce Jiří Jech a svému slibu dostál.

Druhý blok končil společným vyznáním, že dnes opravdu všichni, co tu jsme, tak Máme den. No a na závěr, v třetí sérii, pochopitelně došlo ještě jednou na tu o Perníkové chaloupce, která se oficiálně jmenuje Baba Jaga a Benefit si její kreslenou podobu vybral coby své logo. Došlo i na další proslavené pohádky Šípková Růženka, Hloupý Honza či Smolíček Pacholíček, to už byli ve varu úplně všichni, včetně party na invalidních vozících.

Nakonec několik stovek rozdováděných fanoušků pustilo muzikanty, v nichž se vedle pamětníka, bubeníka Milana Viplera, sešli o generace mladší spoluhráči, kteří k hudbě přidávají i pódiovou choreografii plnou energie, až po dvou přídavcích.

Tak snad se i tímto koncertem otevřela dvířka do normálních časů, tak jak jsme je znali a užívali si je před covidovými restrikcemi.