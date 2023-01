I proto coby své předtančení zvolili oblečení do bílých triček a červených trenýrek a hudební doprovod Poupat i jiných šlágrů Michala Davida případně Dalibora Jandy. A slušivý trikot si oblékla i jejich třídní Andrea Bartošová.

Než se ze spartakiádních cvičenců budoucí maturanti proměnili v pány a dámy přebírající své stuhy, zabavily publikum nejdříve dvě skupiny hip hopových tanečnic Freaks Crew a poté, letos již potřetí, ale pořád vzbuzující úsměv na tvářích, gymnastická show Flying Boys. Pak už v celé kráse nastoupili studenti, za které učitelům i rodičům poděkovali jejich zástupci Filip Čáp a Jakub Buldra.

Moderátor celého večera Ondra Cikán poté pozval na pódium ředitele školy Dušana Zahrádku. „Říkal jsem si, proč osmdesátá léta, vždyť to do základní školy chodili možná vaši rodiče,“ zamyslel se ředitel. „Ale muzika byla tehdy dobrá, zvláště ale ta zahraniční,“ dodal poté, co sestoupil ze scény.

Poté už následoval nejdůležitější okamžik celého bálu, a to šerpování všech budoucích maturantů a maturantek. Především mužští spolužáci pojali svoji cestu po červeném koberci jako velkou show plnou sportovních i jiných výkonů. Po přípitku a předání stuh i dárků nejen třídní, ale i řediteli školy Zahrádkovi a jeho zástupkyni Janě Holečkové, následovaly první tance s rodiči i pedagogy na muziku interpretovanou kapelou Paragraf 202. A jak je na tomto plese zvykem, později si s nimi zazpíval i ředitel Dušan Zahrádka.

Ani tentokrát nechybělo půlnoční překvapení v režii samotných studentů.