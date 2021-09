Stát by se tak mohlo už za dva týdny, kdy v rámci oslavy Dne seniorů dorazí oblíbená hudební parta Studio Kolín a především její host, populární zpěvák Jiří Škvára.

Pravdou je, že koronavirus a následný strach z něj všeobecně počet účastníků snížil. „I dnes přišlo asi šedesát lidí, ale dobrou zprávou je, že ve valné většině zase jiných než minule, takže až dorazí úplně všichni, mohlo by tu být zase plno. Tak, jak jsme na to byli léta na Zámecké zvyklí,“ shrnula Zrůstová.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.