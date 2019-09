Tip Deníku: Modeláři představí svou železničně laděnou výstavu

Detailně vymodelované mašinky, nákladní vlaky i vozidla mnoha typů či půvabné krajiny plné lidí i zvířat. To vše nabídne výstava, kterou od 7. do 8. září pořádá Spolek železničních modelářů z Peček. K vidění bude v klubovně v Žerotínově ulici - v sobotu od 9 do 17 hodin, a v neděli od 9 do 15 hodin. Na tradiční akci představuje svou modelářskou tvorbu zhruba třicet nadšenců ze spolku.

Výstava modelového kolejiště bude v Pečkách otevřena začátkem září. | Foto: archiv Deníku

K vidění budou železniční dráhy a vlaky mnoha různých stylů, velikosti i dobových prvků. "Velké kolejiště je i z 70. let minulého století. Přičemž to není zaměřené na místo, ale na provoz tehdejších československých drah. K vidění je také prvorepubliková éra, kdy fungoval levostranný provoz, či současné kolejiště. Zajímavostí je i kolejiště, které má kompletní digitální provoz řízený počítačem,“ řekl František Dvořáček, předseda a jeden z hlavních zakladatelů spolku. Každý návštěvník může těšit i na úplně první modelovou železnici spolku. Spolek železničních modelářů vznikl v roce 2003, jeho zakladatelem je František Dvořáček, kdy si s dalšími pár kamarády řekl, proč nezaložit klub, kde budeme moc realizovat své vlastní záliby? „Jelikož si s vláčkama hrajeme hodně a rádi, tak nás napadlo udělat spolek, a následně spustit i výstavu. Základem bylo i to, že jsme dostali nabídku od majitelů naší klubovny. Ti nám propůjčili na první výstavu pouze první místnost,“ uvedl. „Postupem času jak se zvětšovala naše členská základna, nám propůjčili i další a další místnosti.“ Aktuálně je výstava skutečně rozsáhlá. Parkem zněla pohodová muzika, na své si přišli malí i velcí Přečíst článek › Týden Školky v lese byl ve znamení sportovních aktivit Přečíst článek ›

Autor: Lukáš Trejbal