„Doufáme, že postupně se projekt rozšíří i do středočeských obcí,“ připomněl za organizátory ředitel soutěže Lukáš Fousek. Nabízí tedy vystoupení soutěžících kapel kulturních akcích pořádaných radnicemi, aby mladí hudebníci získali zkušenosti a motivaci.

Zdůrazňuje, že soutěž založená na živém představení vlastní tvorby při hraní před porotou (tedy bez nutnosti požadovat kvůli účasti demo nahrávky, což pro mnohé skupiny mládeže ze vsi nebo kapely z řad spolužáků ze školy může představovat problém) si nejen klade za cíl hledat nové talenty.

„Má mladé umělce motivovat, „přilít“ chuti pro seberealizaci, a tím smysluplně vyplnit jejich volný čas, odvrátit je od páchání trestné činnosti, drog, alkoholu a hodin trávených na sociálních sítích s mobilním telefonem v ruce,“ vysvětlil Fousek, že zdaleka nejde jen o muziku.

Do letošního ročníku krajské hudební ligy se zájemci mající chuť předvést, co umějí, a získat motivaci k dalšímu rozvoji, mohou přihlásit na www.musicmap.tv (v sekci Skutečná liga). Zúčastnit se může každý, kdo nemá hudbu jako hlavní zdroj svých finančních příjmů. Součástí soutěže je i kategorie Junior do 19 let – přičemž juniorská kapela, která získá nejvíce bodů v základní kole, postupuje rovnou do finále.

Standardně je talentová soutěž tříkolová – jednotlivá kola by se mohla uskutečnit ve větších středočeských městech – plus finále. Vedle mínění porotců mají rozhodovat také internetové hlasy diváků pro videa pořízená organizátory v rámci soutěže.