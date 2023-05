Harry Hole, Joona Linna, Carl Mørck, Freya a Huldar. To je jen několik knižních hrdinů potírajících zločin v populárních severských kriminálních románech. Co mají tyto knížky společného? Jsou drsné, čtou je miliony lidí po celém světě a obvykle mají 400 a více stran.

Jo Nesbø. | Foto: Deník / Petr Chodura

Jednou z nejprodávanějších a nejčtenějších detektivních sérií v celosvětovém měřítku jsou knihy o svérázném detektivovi Harrym Holeovi. Byly přeloženy do více než 50 jazyků a prodalo se jich přes 55 milionů. Přitom, kdyby si jejich autor, norský spisovatel Jo Nesbø, který se profesionálně věnoval fotbalu, jednoho dne nezranil koleno, tituly jako Netopýr nebo Levhart by vůbec nevznikly.

Drsný piják Harry

Měl obličej a tělo jako vytesané ze dřeva: vyzáblé, čisté a tvrdé. V bledé pleti se mu na nose rýsovala jemná spleť modrých žilek, které společně s očima podlitýma krví, jejichž duhovky barvou připomínaly sepranou džínovinu, naznačovaly, že tenhle člověk má za sebou drsný život. Drsnou kariéru pijáka. Drsný pád. A snad i drsný milostný vztah. Tak Nesbø popisuje svého literárního hrdinu Harryho v zatím poslední knize Zatmění.

Konec Harryho Holea jsem zamkl do trezoru, říká Jo Nesbø

Spisovatel, ale i rocker, který hraje na kytaru, se při utváření charakteru svého zasmušilého kriminalisty inspiroval u představitelů takzvané drsné školy Raymonda Chandlera a Dashiella Hammetta. Nesbø je skvělý vypravěč, má cit pro dávkování napětí, vymýšlí neotřelé zápletky a dějové zvraty a dokáže čtenáři pocuchat nervy.

V roce 2017 měl premiéru film podle knihy Sněhulák, ve kterém Harryho Hola ztvárnil irský herec Michael Fassbender.

Zdroj: Youtube

Pan a paní Keplerovi

Dalším výrazným představitelem je švédský spisovatel Lars Kepler, respektive manželská dvojice Alexander Ahndoril a Alexandra Coelho Ahndorilová skrývající se pod tímto pseudonymem. Vymyšlené jméno je ve skutečnosti poctou dvěma mužům – švédskému spisovateli Stiegu Larssonovi (odtud Lars) a německému astronomovi Johannu Keplerovi. Larssonovi, autorovi kultovní trilogie Milénium (Muži, kteří nenávidí ženy, Dívka, která si hrála s ohněm a Dívka, která kopla do vosího hnízda), se manželé chtěli přiblížit žánrem a kvalitou psaní, Kepler pak pro ně představuje objevování něčeho nového.

Série úspěšných thrillerů s vyšetřovatelem Joonou Linnou, záhadným, osobitým a nejlepším detektivem ve svém oboru, je důkazem, že záměr jim vyšel dokonale. První kniha podepsaná Larsem Keplerem vyšla v roce 2009 (Hypnotizér) a od té doby se počet titulů smyšleného autora zaokrouhlil na rovných deset.

Zdroj: Youtube

Oddělení Q

Jussi Adler-Olsen je rodilý Dán, který se ve své tvorbě často zabývá psychickými poruchami, snad proto, že jeho otec byl psychiatr. V roce 2007 spatřila světlo světa jeho kniha Žena v kleci, první část kriminální série o kodaňském policejním oddělení Q s komisařem Carlem Mørckem, podivínem, který nerad projevuje emoce. Spolu se svým asistentem Asadem a sekretářkou Rose se zabývá řešením mnohdy i desítky let odložených případů.

Autoři bez hranic. Literární festival Svět knihy 2023 začíná

Série o oddělení Q už má devět dílů (prodalo se bezmála 30 milionů výtisků) a patří v rámci svého žánru k nejúspěšnějším na světě. Bylo podle ní natočeno pět filmů.

Zdroj: Youtube

Inženýrka, kterou baví psaní

Asi nejznámější ženskou autorkou severských kriminálních thrillerů je rodačka z Reykjavíku Yrsa Sigurðardóttir, jejíž knihy bývají označovány za islandskou odpověď na romány již zmíněného Stiega Larssona. Sigurðardóttir, která je nejen spisovatelkou, ale i stavební inženýrkou, zaznamenala obrovský úspěch už svým debutem nazvaným Poslední rituál, jenž byl přeložen do více než 30 jazyků a v žebříčku prodejnosti předčil dokonce knihy Dana Browna.

V posledních letech je populární hlavně její série Freyja & Huldar, v níž kriminální případy řeší sympaticky ošuntělý detektiv Huldar a dětská psycholožka Freyja.

Co stojí za přečtení



Zdroj: se svolením Kniha ZlínJo Nesbø: Zatmění

Třináctý případ Harryho Hola, který se vrací domů z Los Angeles, kde se marně snažil upít se k smrti. V patách má vymahače dluhů a před sebou vraždu dvou mladých žen. Ze zločinu je obviněn známý realitní magnát. Pokud Harry do deseti dnů najde pravého vraha, zachrání hned několik lidí najednou. Jako soukromý vyšetřovatel dá dohromady tým odpadlíků: zkorumpovaného policistu, psychologa umírajícího na rakovinu a bývalého taxikáře, který prodává kokain. Čas letí jako splašený, vrah je vždy o krok napřed a krvavý úplněk se neúprosně blíží. Vydala Kniha Zlín.



Zdroj: se svolením HostLars Kepler: Pavouk

V Kapellskäru byl nalezen pytel s téměř rozpuštěným tělem. Na místě činu zůstala bílá nábojnice. Bestiální pachatel dává policii možnost zastavit sérii vražd tím, že rozluští složité hádanky.

Joona Linna a Saga Bauerová společně usilují o vyřešení zapeklitého případu a o záchranu vyhlédnutých obětí, dřív než bude pozdě. Devátý případ Joony Linny vydal Host.



Zdroj: se svolením HostJussi Adler-Olsen: Chlorid sodný

Poté co se oddělení Q ponoří do vyšetřování úmrtí výrazných osobností, která byla zatím považována za sebevraždy nebo neštěstí, odhalí v nich daleko horší vzorec jednání a vše nasvědčuje tomu, že zanedlouho zemře další člověk. Aby zabránili kruté smrti, pustí se v obtížné době proticovidových opatření s typickou dávkou humoru a soudržnosti do zavilého boje o čas. Jenže mezitím se z minulosti Carla Mørcka vynoří docela jiný případ. Devátý díl série o oddělení Q vydal Host.



Zdroj: se svolením MetaforaYrsa Sigurðardóttir: Ticho

Uprostřed chladného dne v Reykjavíku zmizí z kočárku u luxusní vily spící nemluvně a na jeho místě leží cizí mrtvé dítě. O jedenáct let později objeví detektiv Huldar se svou nadřízenou Erlou v kufru odstaveného auta v Reykjavíku části rozsekaného ženského těla. Co tu ale chybí, je hlava oběti. Vyšetřovací tým, do něhož už oficiálně patří i dětská psycholožka Freyja, se pustí do vyšetřování jednoho z nejtěžších případů, který je stále zamotanější, vrací se do minulosti a jeho vyřešení se zdá být v nedohlednu. Poslední knihu ze série Freyja & Huldar vydala Metafora.