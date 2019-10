/FOTOGALERIE/ Dlouhou pauzu ve svých setkáváních si naplánovali sběratelé z Kolína a okolí, v saloncích kolínského Městského společenského domu se druhou říjnovou sobotu sešli opět po dlouhých sedmi měsících, naposledy se tak stalo 9. března.

Ze setkání sběratelů v saloncích kolínského Městského společenského domu. | Foto: Zdeněk Hejduk

„Dříve jsme si tu dávali dostaveníčka každý měsíc, kromě prázdnin, ale chodí nás čím dále tím méně, internetu nemůžeme konkurovat, tak jsme se rozhodli je omezit. Ale už dnes někteří volali po tom, že čtyři setkání do roka jsou málo, že by to chtělo alespoň sedm,“ vyznal se Jiří Kocourek, jeden z těch, kteří tuto akci před lety ve společenském domě iniciovali.