Sálem zněly melodie z filmů v provedení velkého ukrajinského orchestru

/FOTOGALERIE/ Zřejmě tečku za kulturou v Městském společenském domě v Kolíně na několik budoucích týdnů učinil koncert ukrajinského orchestru Lords Of The Sound s pořadem nazvaným Music is coming. V rouškách sedící publikum nadchly v originálním provedení interpretované melodie ze světoznámých filmů, seriálů a počítačových her jako Hra o trůny, Harry Potter či Pán prstenů, Liga výjimečných nebo Piráti z Karibiku, to vše ve špičkovém zvuku i nasvícení.

Z koncertu ukrajinského orchestru Lords Of The Sound v Městském společenském domě v Kolíně. | Foto: Zdeněk Hejduk