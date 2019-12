/FOTOGALERIE/ Již tradicí se stalo povánoční školení řidičů jedné kolínské přepravní firmy v sále pivnice U Vodvárků, které její majitel vždy spojí se závěrečným rockovým koncertem otevřeným pak za vstupné široké veřejnosti. Tak se stalo i poslední letošní pátek, kdy již o osmnácté hodině podvečerní na pódium vystoupala sázavská kapela Bach O.R.

Z rockového koncertu v sále pivnice U Vodvárků. | Foto: Zdeněk Hejduk

„Hrajeme pouze jednou do roka, jen jedenkrát jsme to porušili a zahráli dvakrát,“ vtipkoval klávesista, zpěvák a autor textů Pavel Makal, jehož kapela existuje již dlouhá desetiletí, ale opravdu vystupuje sporadicky. Ze tří čtvrtin v původní sestavě tak Bach O.R. přehrál většinu písní ze své legendární magnetofonové kazety Azbestové tváře, ale přidal i několik hudebních, a především textových legrácek.