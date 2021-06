Pořadatelé jej opět situovali do velkého sálu, kde jeho velikost zaručuje dostatečné rozestupy mezi sedícími návštěvníky, kteří přišli za svojí oblíbenou muzikou s nasazenými respirátory a s sebou měli všechny vyžadované doklady o očkování, prodělání nemoci či absolvování testu.

„Byl to náš první koncert po strašně dlouhé pauze a vůbec jsme nečekali, že by nějací posluchači mohli přijít. Jejich počet nás tedy opravdu překvapil, úžasná návštěvnost,“ chválil po koncertě hráč na violu Jan Pěruška.

On se svými spoluhráči houslisty Jindřichem Pazderou a Josefem Kekulou a hráčem na violoncello Petrem Hejným zahráli tři smyčcová kvarteta a to Josefa Haydna, Bedřicha Smetany a Antonína Dvořáka, a to s přívlastky Jezdecký, Z mého života a Americký. Coby přídavek nadšenému a tleskajícímu publiku pak přidali jednu větu z dalšího smyčcového kvarteta od Wolfganga Amadea Mozarta.

V příštím měsíci čekají příznivce vážné hudby a členy Kruhu přátel hudby hned tři koncerty, jeden na stejném místě jako tento, další pak v synagoze a v sále podnikatelského inkubátoru Cerop.