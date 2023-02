„Zpočátku jsme ples také chystali na noční hodiny, ale naši členové jsou zvyklí být v noci doma, a nepomohly ani plánované svozy do jejich bydlišť,“ vysvětlila tajemnice klubu Hana Zrůstová genezi bálů.

Dnes se tedy odbývá v časech jako běžné zábavy, ale členové klubu přichází oblečeni ještě lépe než jindy - dámy v dlouhých večerních róbách, muži s motýlky. A nechybí ani tombola. Ta je, až na pár výjimek, celá v režii členů klubu – každý do ní něco daruje.

„Vyzývali jsme je, aby přinesli jen to, co by sami chtěli vyhrát,“ usmívala se členka výboru Dana Kašparová, která společně s Ilonou Svobodovou losy prodávala a výhry vydávala. Hlavní cenou byl exkluzivní hudební dort, druhou pak malá lednička, nechyběly samozřejmě knihy, hrnečky, obrázky a mnoho dalších drobností, ale i volné vstupenky na kulturní akce.

Ukázka tanců s komentářem

K velké spokojenosti všech přítomných vyhrávala kapela Tox z Poděbrad, program zpestřila dvojice Michal Kočí a Marta Čablíková z Tanečního klubu Bohuslava Matiáše, která pod vedením a komentářem jejich vedoucí Romany Pokorné předvedla několik společenských tanců.

„Po dlouhé době jsme zase měli plno. Jsme rádi, že naši členové na ples slyší, navíc je láká u nás oblíbená kapela,“ shrnula Hana Zrůstová.

Členové a příznivci klubu se opět sejdou 12. března, kdy společně oslaví Mezinárodní den žen, asistovat u toho bude i populární zpěvák Jiří Škvára.