Než však jejich frontman, basový kytarista a zpěvák Reinhard Kruse, se svými spoluhráči vběhl na pódium, rozdávala se muzika z regionálních metalových luhů a hájů. Chvíli po dvacáté hodině akci odstartovala kapela Iras, která se před lety dala znovu dohromady a hned pro fanoušky přichystala retrospektivní dvojalbum. Od té doby nastaly ve skupině personální změny, především za mikrofonem - Bena Bártla nahradil Jiří Bendl. Přítomné regionální pamětníky pak uvedly do varu skladby jako Sahara, Železná dáma, Kladivo na čarodějnice či Nesnáším veksláky.

Vzhledem k tomu, že Iras a další místní skupina Skylla CZ jsou personálně propojené, mohli se muzikanti druhé party chopit svých nástrojů jen po krátké pauze. Skylla CZ před rokem natočila novou desku pojmenovanou Tora Tora, takže zněly především písně z ní, a to jak titulní, tak třeba Sýrie, 1866 nebo Harpagon, s několika vokálními party pomohla i hostující zpěvačka Drahomíra „Dargi“ Plauterová, došlo ale i na letitou Bitvu u Waterloo.

Po ní přišli na pódium Reinhard Kruse a moderátor celého večera, hudební publicista Petr Korál, aby album Tora Tora uvedli do života. „Měli jsme ji tu křtít už před rokem, ale zabránila tomu nemoc, jejíž název nechci vyslovit, abych jí nedělal reklamu,“ prohlásil Petr Korál. Kruse potom album polil šampaňským a Korál jej vhodil mezi fanoušky. Po tomto slavnostním aktu Skylla CZ ještě jednou připomněla titulní song pokřtěné desky a pak už přišel zlatý hřeb večera, bouřlivě vítaná trojice S.D.I. - kapela, která vznikla v německém Osnabrucku v roce 1986 a po třech natočených deskách se rozpadla, aby se po osmadvaceti letech dala znovu dohromady.

Dnes má za sebou i novou desku, z původní sestavy ale zůstal už jen Kruse. Ten také na sebe poutal největší pozornost, startoval písničky zvuky na elektrickém zařízení a především v obrovském tempu zpíval a hrál na basovou, v jednu chvíli i na akustickou, kytaru. Fanoušci, z nichž někteří byli v metalovém transu, nejenom, že házeli hlavami či typicky hrozili rukama, ale občas se někteří jedinci ocitli i vleže na podlaze.

Kapela jim nabídla patnáct songů sahajících od I Don’t Care přes Alcohol až třeba po Coming Again či I Wanna Fuck You. Pochopitelně měli připravený ještě jeden přídavek v podobě skladby Quasimodo, pak už následoval jen stisk rukou těm nejvěrnějším v prvních řadách a nějaké to rozdané trsátko. A jak je u zahraničních kapel zvykem, bez jakýchkoliv hvězdných manýr se jen pár minut poté, co opustili pódium, s fanoušky ochotně fotili a rozdávali podpisy. „Když jsem tuhle kapelu v šestnácti letech poslouchal, nikdy by mě nenapadlo, že bych ji mohl někdy vidět a slyšet naživo. Splnil se mi tak dávný sen a strašně moc děkuji všem, kteří se o to zasloužili,“ byl nadšený jeden z návštěvníků.