Prvním vrcholem oslav devadesátin hokejového klubu byl koncert Michala Davida

Už s první písničkou Tanji se prostranství před pódiem zalidnilo. „Nechala jsem odstranit ty zábrany, já to nemám ráda,“ přivítala zpěvačka fanoušky s tím, že zmizely prostor vymezující pásky a oni jej okamžitě zaplnili.

Tanja se z doprovodným kytaristou Pavlem Hanušem prošla celým svým repertoárem až k největšímu hitu Nad hlavou léta rokenrol, kterou si s ní vystřihl i Beny.

Fanoušci nedbali slov, že už dvojice nic jiného neumí a vynutili si přídavek v podobě písničky Máme ruce nad hlavou. „Ale my to fakt neumíme, bude to improvizace, nikdo to netočte,“ smála se Tanja, ale nakonec skladbu k velké radosti publika zazpívala.

Zbytek večera pak patřil už jenom Benymu.