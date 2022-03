Na rozdíl od letité nástupové polonézy tito tanečními mistři pro své kurzisty zvolili dynamický nástup, při němž pánové v závěru poklekli, aby je dámy obstoupily a všichni se pak v párech roztančili. To se dělo ještě na reprodukovanou hudbu, které vévodila závěrečná filmová melodie ze snímku Rocky, celé následující hodiny pak vyhrával Big band Relax z Mladé Boleslavi se zpěváky Helenou Jansovou, Gabrielou Janebovou a Adamem Koubkem.

PODÍVEJTE SE: Kolínské pokračovací taneční kurzy ukončila Klobouková

Pak už se slavnostní vyvrcholení odbývalo v tradičním duchu tří tanců pro dámy na předání kapesníčků svým oblíbeným tanečníkům a poté to stejné pro pánskou část obdarovávající něžné polovičky květinami. Pro velký počet účastníků byl tanec s rodiči rozdělený na příbuzné slečen a příbuzné chlapců, to se pak v kole ocitli nejen rodiče či prarodiče, ale i malí sourozenci.

Po společné fotografii už následovala volná zábava, kterou ozvláštnila jen taneční soutěž vybraných párů, z nichž se polovina poté protančila do finále, kde byly první tři dvojice odměněny poukázkou do pokračovacích kurzů. „Mimo hudbu jste tancovali úplně všichni, ty, co porota vybrala jako nejlepší, se toho dopouštěli nejméně,“ zdůvodnil Eduard Zubák se smíchem verdikt tanečních mistrů a jejich pomocníků.

Taneční kroky v praxi si mohou nejen absolventi tohoto kurzu vyzkoušet ve stejném sále už tento pátek na jediném letošním nematuritním plese, který shodou okolností pořádají také manželé Zubákovi a ponese se v duchu atmosféry a oblečení 1. republiky.