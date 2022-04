Ti jej celý i moderovali, navíc jsou v těchto prostorách jako doma, protože zde již několik let vedou taneční kurzy. Nad bálem převzal záštitu starosta města Michael Kašpar a v jeho úvodu zavzpomínal na to, co se v těchto časech v Kolíně odehrávalo a které osobnosti tehdy ve městě žili nebo do něj jezdili.

OBRAZEM: Pavel Žalman Lohonka s kapelou rozdával v Kolíně folkovou pohodu

O taneční zahájení se postaral Taneční klub Chvaletice, mistr České republiky a finalista Mistrovství Evropy ve standardních formacích, hudbu měl celý večer na starosti orchestr Melody Gentlemen z Lednice. Přestože se tato stylová kapela věnuje swingové hudbě třicátých a čtyřicátých let a v průběhu večera nezazněla jediná polka natož nějaký současný pop či rock, byl parket již od první skladby Ráda zpívám z not zcela zaplněný, a to tanečníky povětšinou oblečených ve stylových dobových kostýmech či alespoň s historickými doplňky. Návštěvníci se ani neostýchali absolvovat malou lekci charlestonu.

Vzhledem k tomu, že první ročník bálu končil lehce po půlnoci, zahráli muzikanti pouhé čtyři taneční série oddělené programem. Charleston a step měly ve svém vystoupení dívky ze spojených tanečních souborů Základní umělecké školy Františka Kmocha v Kolíně, Kocoura Modroočka a Duende vedených Jolanou Burešovou, argentinské tango předvedla dospělá formace Duende. Step na nejvyšší úrovni zatančil Marek Chytra, mistr světa v této disciplíně, který nejdříve stepoval na pódiu a poté na molu uprostřed sálu, kde předvedl souboj s Eduardem Zubákem, v němž se střídali ve stepu a doprovodu na cajon.

FOTO: Alkehol na koncertní šňůře ke 30. výročí vzniku navštívil i Radim

Dobovou atmosféru doplnila ještě komentovaná módní přehlídka tehdejšího oblečení sahající od noční košile až po kufry na klobouky, výstava historických fotografií, které ale nafotil současný fotograf Josef Čáslava i stylová nabídka jídla sahající od talijánů přes guláš až po obložené chlebíčky. Nechyběla ani tombola, jejíž finanční výtěžek organizátoři slíbili poslat na městský transparentní účet pomoci Ukrajině.

V čase, kdy se některé plesy vinou covidu již několik let neuskutečnily a jiné definitivně skončily, to vypadá, že se zrodila nová tradice určená zase jiné skupině návštěvníků holdujících tancům již leckdy na parketech neprovozovaných. Organizátoři mají již nyní zarezervovaný termín na příští rok, tak snad se jejich plány nenaplní zase až za dlouhé dva roky.