Po koronavirové přestávce opět otevírá spolu se všemi svými pobočkami Regionální muzeum v Kolíně. První návštěvníky znovu přivítá v úterý 12. května. Výstavy v Kolíně jsou de facto novými, zahajovaly se v březnu, takže zájemci neměli na zhlédnutí mnoho času, protože během chvíle se muzeum uzavřelo.

Regionální muzeum ve Veigertovském domě na Karlově náměstí v Kolíně. | Foto: DENÍK/Jana Martinková

Nyní se tak mohou vypravit do Červinkovského domu na výstavu děl Františka Karla Foltýna nebo do Veigertovského domu na Příběh vějíře. Přístupná je znovu samozřejmě i velká výstava Nejen nepřátelé - staří Řekové a jejich sousedé umístěná v Dvořákově muzeu pravěku a všechny stálé expozice. Otevírací doba expozic a výstav v Kolíně je ve dnech úterý až pátek od 9 do 17 hodin, v sobotu a v neděli od 10 do 17 hodin.