Radimský zpěvák Josef IX. pokřtil klip k písni Holka online až v České Třebové

Do salonku hotelu Bravo na náměstí v České Třebové pozval hosty i přátelé z řad celebrit na uvedení do života svého nového klipu zpěvák Josef IX., který žije v obci Radim u Peček na Kolínsku. „Už několik let zde organizujeme kulturní zpestření akce, která se jmenuje Týden sportu a jež se teď bohužel vinou vládních nařízeních spojených s coronavirem dvakrát za sebou nekonala. Ale partu držíme pořád,“ vysvětlil muzikant neobvyklý výlet.

Ze křtu nového klipu k písni Holka online od radimského zpěváka Josefa IX. v salonku hotelu Bravo na náměstí v České Třebové. | Foto: Zdeněk Hejduk

Večírek zahájil moderátor Petr Jančařík, hlavní aktér pak za doprovodu své kapely Mina zazpíval a zahrál několik písniček, nakonec pustil nový videoklip na skladbu Holka online. „Ještě jsem ho neviděl, až ho pokřtíme, tak jej teprve podrobím cenzuře,“ bavil zpěvák hosty. Josef IX. slavil své kulatiny koncertem, největším gratulantem byla kapela Keks Přečíst článek › Číší na přípitek se poté ujali a nějaké to moudro utrousili kromě Petra Jančaříka ještě herec Jan Čenský, veřejnosti i médií oblíbený farář Zbigniew Czendlik, spisovatelka a novinářka Eva Filipová a celá místní organizátorská parta Týdne sportu. Vzpomínka na zesnulého muzikanta Jana Štrupa: Pozdravuj na druhém břehu Přečíst článek › Stranou zpěvákova organizačního nadšení ale nezůstává ani jeho bydliště, již 10. července v jeho Letní scéně Zastávka Radim zahraje takřka místní kapela Telegraf, poslední červencový čtvrtek pak populární písničkář Pokáč a Veronika Wildová.