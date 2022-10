Foto: Přijďte do kina na květinovou show. Ale pozor! Vrahem je zahradník

V pondělí od šesti do osmi hodin ráno je pro seniory a osoby se zdravotním postižením připraveno ranní plavání ve Vodním světě za symbolickou jednu korunu na hodinu. Od 10 do 13 hodin pak v městském společenském domě proběhne prezentace služeb, aktivit a organizací pečujících o seniory. Vše doprovodí hudební vystoupení kapely Studio Kolín.

Oblíbenou akcí je promítání filmu. Kino 99 Kolín promítne zdarma od 14 hodin český film Srdce na dlani (2022). Pro každého příchozího bude připravený malý dárek.

Volební speciál Kolínského deníku najdete ZDE.

V úterý dopoledne se seniorům naplno budou věnovat v Městské knihovně Kolín, kde ve výstavním sále uspořádají setkání se seniory. Dále proběhne Den otevřených dveří sociálních služeb, konkrétně v Domovech pro seniory v ulici Nad Zastávkou a ve Slovenské ulici, ve Spirále pomoci v ulici Antonína Kaliny, dále pak bude možné nahlédnout do Pečovatelské služby na poliklinice a také se můžete přijít podívat do SenCura SeniorCentra ve Smetanově ulici nebo do středisek Clementas v Kolíně či Mlékovicích.

Městská knihovna Kolín navíc letos nabízí od pondělí do pátku komentované prohlídky zrekonstruovaného skladu (vždy od 9 do 14 hodin). Na tuto prohlídku je potřeba se předem objednat v oddělení pro dospělé.

Vše je zdarma také i pro pečující či doprovázející osobu seniora nebo osobu se zdravotním postižením.