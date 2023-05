/VIDEO, FOTOGALERIE/ Při vší úctě ke všem rockovým kapelám, které v novodobé historii kolínského městského společenského domu v něm vystupovaly, a že jich za ta léta byl slušný počet, předvedly kapely Komunální odpad a Komunál v sobotu nejlepší rockovou show, jaké tyto prostory zažily.

Kapely Komunální odpad a Komunál v kolínském Městském společenském domě. | Video: Zdeněk Hejduk

Historie těchto hudebních part je dostatečně známá – skupina Komunální odpad brázdila kdysi cesty k regionálním kulturákům pomalovaným pohřebním vozem a používala spousty rekvizit, po rozchodu se svým tehdejším manažerem byla nucena na název rezignovat a zkrátila si jej na Komunál. „Stejně všichni celou dobu říkají, jdeme na Komunál,“ zdůvodňovali to tenkrát muzikanti.

K loňským třicátým oslavám svého vzniku realizovali hudebníci nápad, kdy si sami sobě udělali předskokany. A letos na ony povedené koncerty zavzpomínali jediným realizovaným právě v kolínském společenském domě.

První polovina večera tak patřila kapele Komunální odpad, která hned v úvodní Moraně předvedla všechny tehdejší atributy jako maskovaní trolové zapalující svíce na pódiu, odjíždějící rakev či bizarní nevěsta, to vše nasvícené tehdejšími světly do rudé. Další skladby z historického repertoáru doprovodili čerti, na Zvoníka přišel Quasimodo i s lanem, v úvodu i závěru hudebního setu letěla pod stropem hořící čarodějnice. To vše v perfektní atmosféře, kdy zpěvák Luboš Suchánek každou chvíli vybíhal po molu mezi své fanoušky, kteří písničky zpívali s ním i za něj.

Závěrečnou hymnu chlumeckého mužstva Hokejbal a především jeden z největších hitů kapely, Děvka, odzpíval zaplněný sál sborově takřka bez zpěváka.

„Děkujeme kapele Komunál, že nás s sebou vzala, jsme jí strašně vděční a pojďte si na závěr udělat společnou fotku, skupiny to teď tak dělají, tenkrát to tak ale nebývalo,“ bavil Suchánek.

Po krátké pauze se pódium radikálně změnilo, přestože na něm zůstali stejní muzikanti. Bubeník David Hlaváček usedl za jinou bubenickou soupravu umístěnou na vyvýšeném praktikáblu, přibyla obří ledková stěna, změnilo se osvětlení na současné moderní otáčecí se hlavy doplněné mlhou a ohni. Luboš Suchánek také odložil svoji v minulých časech tolik oblíbenou sutanu a kříž coby rekvizitu. A došlo také na současnější repertoár, kdy se kapela posunula jak hudebně, tak především textově zabývající se mnohem závažnějšími tématy. Zůstala ale typická melodičnost, takže si, navzdory těžším výpovědím, písničky jako Poslední kulka, Jedenáct hodin do útoku, Holčička, Zapalte nás či Volnej pád zpíval opět celý sál.

Že rokenrol nezemře, dokázal závěr koncertu, v němž za bicí usedl syn bubeníka Davida Hlaváčka a dalších nástrojů či mikrofonů se chopili mladí lidé pomáhající na turné v rolích techniků a dalších person zajišťující bezproblémový chod celého koncertního dobře namazaného stroje.

Komunál postoupil od časů Komunálního odpadu do tuzemské rockové první ligy, jeho nadhled, hravost, a především pokora k fanouškům mu ale pořád zůstala. Což oni poznají a vrací to muzikantům právě přívalem energie a sounáležitosti především se zpěvákem Lubošem Suchánkem.