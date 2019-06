Kolín /FOTOGALERIE/ – Patnáct minut po nedělním poledni se na Karlově náměstí odehrála tradiční mažoretková show v rámci letošního ročníku Kmochova Kolína. Otevřela ji téměř domácí skupina ze základní umělecké školy v Přelouči, ovšem vedená kolínskou legendou tohoto sportu Jarmilou Pavlíčkovu, která záhy přivedla i svá děvčata z Kolíňáčku a Srdíčka.

Nakonec se vystřídalo tucet pohybových skupin z Říčan, Vrbčan, Prahy, Příboru, Jeseníku a Rakovníka. Právě z posledně jmenovaného města přijely mažoretky říkající si No Limits ve věkovém rozmezí dvacet až šedesát devět let a z této skupiny byla pochopitelně také nejstarší účastnice show, Renata Burdychová, nejmladší pak pětiletá Vanesa Mimranková z domácího Kolíňáčku, obě pořadatelé odměnili poukazem do zábavného parku.