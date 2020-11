Mnoho fanoušků si našlo cestu ke stánku, kde si mohli pořídit předměty se svojí oblíbenou hvězdou. Sešity, samolepky, plakáty, cédéčka. To všechno lákalo hlavně mladší posluchače. Navíc si je po koncertu mohly nechat hvězdou podepsat. A že toho využila spousta fandů.

Fanoušci všech věkových kategorií se nedočkavě shromažďovali před pódiem. Čekali, až se objeví jejích oblíbená zpěvačka. Ta na sebe nenechala dlouho čekat. Sotva se ale objevila Ewa Farna na pódiu, obecenstvo dalo naplno průchod svému jásání. Stovky hlasů skandovaly jméno svého idolu a dožadovaly se hudby. Ani tentokrát je mladá zpěvačka nezklamala. Hned první písně v rychlém tempu dostaly publikum do varu a skladby je okamžitě roztancovaly.

Jakmile však zazněly první tóny známé skladby Měls mě vůbec rád, nadšení fanoušků ještě gradovalo. Ewa Farna nechávala refrén zpívat publikum. „Občas se na koncertech dělá taková věc, říká se jí mávání. Co kdybychom to zkusili?“ navrhla Ewa Farna svým fanouškům. Ti jí vyhověli. Alespoň ta část posluchačů, kteří ještě nedrželi ve výši fotoaparát a mohli. Do vzduchu se tak vznesly ruce v souhlasném tleskání. Objevilo se také několik zapalovačů s plamínkem divoce rozkmitaným v tempu písní.