PŘED 10 LETY: Start nové plesové sezony si nenechal ujít ani kosmonaut Gagarin

/FOTOGALERIE/ Sovětské i československé vlajky, oslovení soudruhu a svazáku, účast kosmonauta Gagarina či spartakiáda. Tak to vypadalo před deseti lety ve velkém sále Městského společenského domu v Kolíně. Totalitní symboly i rétorika se tam vrátily na jeden večer, to když se do retro stylu vrátili studenti oktávy kolínského gymnázia s maturitním plesem pod mottem Závěrečný sjezd oktávy.

Ples - oktáva Gymnázium Kolín | Foto: Zdeněk Hejduk

Nechybělo tradiční studentské video, v němž záběry ze současné školy ilustrovaly dobový filmový týdeník, z alobalové rakety vystoupil třídní profesor Michal Müller coby Gagarin, při tradičním šerpování od něj dívky dostávaly komunistický karafiát, chlapci už ale zcela současnou láhev plzeňského piva. Zametání mincí či taneční sóla už byly zcela bez historického patosu, nechybělo vystoupení Tanečního klubu Kocour Modroočko v choreografii Jolany Burešové, své umění předvedli bikeři i mistři ohňové show. PŘED 10 LETY: Organizátoři plesu nachystali na půlnoc klání v jízdě na koloběžce Přečíst článek › O půlnoci se maturantky i maturanti převlékli do cvičebního a předvedli spartakiádu na Poupata Michala Davida, to už pohyby některých cvičenců byly trošku vláčnější. Před tím se také rozloučil taneční orchestr Unikát, který vyhrával celý večer a vlády parketu se ujala kutnohorská punková kapela BezDozoru, s níž si píseň jejich souputníků, Rybiček 48, zazpívali na pódiu i studenti.

