/FOTOGALERIE/ Sedmnáct kapel na dvou pódiích. Tak před deseti lety vypadal festival Ouvalskej bigbítu. Představila se různorodá škála hudebních těles. Od těch mladých, začínajících, která hrála převážně na druhém, menším, pódiu, až po ta dobře známá, jako například Horkýže Slíže, Vypsaná Fixa nebo Divokej Bill.

Hudební festival Ouvalskej bigbít se konal v Úvalech | Foto: Martin Šnajdr

Krátce po půl desáté večerní patřilo pódium kapele Divokej Bill. Dav, který čítal několik tisíc hlav, se tísnil pod pódiem a užíval si každý tón hlavní hvězdy programu. „Pojďme všichni skákat, protože, když budeme skákat, tak nás to spojí,“ vzkřikl najednou do davu zpěvák Divokýho Billa Štěpán Karbulka a dav se dal okamžitě do pohybu.