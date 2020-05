Například Kolínské kulturní léto, kam mohli lidé vyrazit zdarma na sérii koncertů na Karlově náměstí v Kolíně, se tedy odehraje, ale o měsíc později a ještě není úplně jasné, jak bude vypadat program. Uvedla to kolínská místostarosta Iveta Mikšíková.

Město tak řeší aktualizaci smluv s umělci: původně měl program kultury zadarmo ve městě startovat v červenci, nyní je ale jasné, že program bude až v neděli 9. srpna, celý program se posouvá. Na otázku, zda je v současné době snadnější, či naopak těžší domluvit jiné podmínky s umělci, ale podle kolínské místostarostky neexistuje snadná odpověď: záleží na konkrétních jednáních.

Dopady koronavirové krize ale tvrdě postihly například divadla a kina; a zatímco v minulém ročníku mohli lidé vyrazit zdarma do letního kina, letos tomu tak nebude. „Na všechny příspěvkové organizace dopadla koronavirová krize, na divadlo a kino z hlediska financí nejvíce,“ podotkla. Ředitel kina se tak rozhodl, že letos se bude za kino platit. Vstupné bude stát 99 korun.

Zrušení Kmochova Kolína je ale definitivní, nečeká se, že by se odehrál s kratší přípravou ve zmenšené formě. Město část připraveného programu chce použít pro příští rok. „Pokusíme se některé umělce přesunout do dalšího ročníku, někdo má ale tak nabitý program na příští rok, že to nebude možné,“ uvedla kolínská místostarostka Iveta Mikšíková.

Starosta Michael Kašpar potvrdil, že vedení města předpokládá, že co bude možné, to se využije z chystaného programu příští rok. Co to ale konkrétně bude, se teprve ukáže při vyjednáváních s konkrétními umělci.

Část programu, který město organizuje pro seniory, ale padá. Ti byli právě označováni jako jedna z nejrizikovějších skupin, co se týká koronaviru. Jak uvedla Iveta Mikšíková, město v minulosti pořádalo pro seniory výlety jak po Čechách, tak i do zahraničí. Mezi kolínskými penzisty byly velmi oblíbené, nejbližší termíny ale padly. „Nikdo nevěděl, jak to bude s opatřeními. Podzimní termíny nadále plánujeme, odbor sleduje a vyhodnocuje, jak se vše rozvolňuje,“ uvedla.

Plánují se tak až čtyři výlety, jeden i třeba do polska, zbytek bude v rámci České republiky. „Kluby seniorů by se měly otevřít v polovině června, ale přes léto do nich chodili senioři minimálně, raději využívali svoje zahrádky. Od září je plánujeme spustit ve standardním módu,“ dodala kolínská místostarostka.