Kolín /FOTOGALERIE/ – Netradičně začalo poslední předprázdninové taneční setkání členů a příznivců Klubu přátel Františka Kmocha v neděli v sále kolínské Zámecké.

Již třicet minut před obvyklým začátkem ve čtrnáct hodin přivítala ty, co již dorazili, ve foyeru Zámecké tajemnice klubu Hana Zrůstová a pozvala je do galerie Domu a dětí a mládeže nacházející se v chodbě vedoucí k toaletám, na výstavu mapující na historických fotografiích i plakátech třicet uplynulých let klubu. K tomu byly k nahlédnutí i stejné období zachycující spolkové kroniky.