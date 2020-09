Písničkář Pokáč zavítal do českobrodského kulturního domu v úterý 22. září. Ještě před ním vystoupil před vyprodaným publikem Pavel Čadek, písničkář s cellem, který se představil svými písněmi jako například Nestíhám, Nelajkla mi status, Úředníkův song a mnoho dalších. Po něm už přišel na pódium hlavní aktér večera.

Z koncertu Pokáče v Českém Brodě | Foto: Václav Šolta

Pokáč to rozjel hned první písničkou s názvem Co z tebe bude a pokračoval dál v bavení diváků. Zazněly písně V lese, I když jsme plešatý, Nesahej na mě, Mám kočku, Matfyzák na discu. Písně hrál nejen na kytaru, ale do ruky také vzal ukulele, na které zahrál třeba skladbu Jaro.