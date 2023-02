Objekt téměř úplně postrádá topení, to by se nyní mělo konečně změnit. "Je to v dnešní době až neuvěřitelné, ale v muzeu se dá topit pouze v jedné kancelářské místnosti. To je samozřejmě velmi omezující, jelikož nám v ostatních prostorech kolikrát i mrzne, což je pro návštěvníky nepřijatelné," uvedl ředitel instituce Vladimír Rišlink. Vznikající projekt prací zohlední i nejvhodnější způsob vytápění v budově, poté by kraj měl žádat o dotační titul.