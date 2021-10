„Naší ambicí je dát příležitost hudebním a pěveckým uskupením k obnovení činnosti po nedobrovolné pauze a mimo jiné i šanci k netradičním setkáním. Obnovu začínáme skromně, ale přesto směle. Vzhledem k nejistotám provázejícím přípravu našeho festivalu jsme omezili počet koncertů, které vám letos nabízíme. Tradičně ale držíme pestrost prostorů, které hodláme naplnit hodnotnou kulturou,“ řekl organizátor Tomáš Charvát.

Mezi smělé počiny se řadí uvedení Mírové mše The Armed Man Karla Jenkinse. „Význam této akce nespočívá jen v rekordním počtu zpěváků a instrumentalistů, kteří se do katedrály v Kutné Hoře – Sedlci sjedou doslova ze všech koutů země. Velmi závažné je i samo téma míru. Klid a vnitřní pokoj bychom měli dokázat kolem sebe rozdávat přes všechnu rychlost a nervozitu dnešních dní. Uplynulé období epidemie bylo pro mnoho lidí bolestnou zkouškou. Zejména 20. století však přineslo lidstvu zkušenost s infekcemi mnohem závažnějšími. Dva světové válečné konflikty rozdmýchávané tupými ideologiemi, s jejichž následky se lopotně vyrovnáváme dodnes. Nesmyslné plenění jde s námi dlouhými dějinami. Pokud se však chceme dívat do budoucnosti s radostí a optimismem, měli bychom se každý stále znova pokoušet bojovat s předsudky a budovat mosty pokoje. K vnitřnímu klidu a pokoji jistě napomáhají i setkání s kulturou u příležitosti Podlipanských hudebních slavností. Ať se vám i ty letošní líbí,“ dodal Charvát.

Koncert v Kutné Hoře bude v pořadí druhým, uskuteční se v sobotu 23. října od 18.30 hodin. Prvním vystoupením letošních slavností budou v pondělí 18. října od 19 hodin Blue Hats. Jejich jazz si budou moci příchozí užít v pivovarských sklepech v Českém Brodě. Na pondělí 25. října je naplánovaný koncert Leoše Čepického (housle) a Petra Saidla (kytara) v kostele Nejsvětější trojice v Českém Brodě, začátek je také v 19 hodin. V úterý 9. listopadu se pak představí Stamicovo kvarteto a Aneta Majerová na klavír.