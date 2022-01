„I když mlčí, neznamená to to, že nekomunikuje, je to spíše naopak. Zpracovává podněty a informace, které probíhají kolem něj. Ty se potom objeví v jeho kresbách, obrazech a plastikách. Kreslení a jiné formy výtvarného vyjádření je formou jeho komunikace,“ přiblížil jej kurátor těchto expozic Jaroslav Skoupý.

Vystavené obrázky nejsou k popukání na první dobrou, na rozdíl od jiných kreslířů se jedná spíše o propracované grafiky, z nichž se line sarkastický autorský úsměv. „Nad některými je nutné více přemýšlet,“ prohodil jeden z návštěvníků. Úsměvné obrázky reagující i na současnou situaci s epidemií či reflektující pohled na Evropskou unii jsou k vidění až do 25. února.