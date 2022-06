PODÍVEJTE SE: Zpěvák a herec Jan Bendig pobláznil kolínské fanoušky

Skoro jak za časů legendární kapely The Beatles to vypadalo v úterý 21. 4ervna ve velkém sále Městského společenského domu v Kolíně. Když se konečně otevřely dveře do sálu, čekající dívky jej vzaly útokem a pak už jen zpívaly, pištěly a svítily či natáčely mobilními telefony.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Z koncertu zpěváka Jana Bendiga ve velkém sále Městského společenského domu v Kolíně. | Foto: Zdeněk Hejduk